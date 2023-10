Il mini torneo era previsto per le date dal 4 all'8 gennaio: se lo giocheranno Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina

La Lega Serie A informa in una nota “di aver ricevuto, da parte delle Autorità sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di Gennaio 2024, della Ea Sports Fc Supercup (la Supercoppa Italiana, ndr). Le nuove date verranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ottobre”. Le date inizialmente previste per il mini torneo a quattro squadre, novità di quest’anno, erano dal 4 all’8 gennaio. A giocarsi la coppa saranno Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina.

