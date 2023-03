Di fronte le prime due della serie A e le finaliste di Coppa Italia: le gare in Arabia Saudita

La Supercoppa italiana 2024 verrà disputata con il format a quattro squadre, sul modello già sperimentato dalla Spagna. Lo ha ufficializzato l’assemblea di Lega Serie A che si è tenuta oggi. Ad affrontarsi, le prime due classificate del campionato e le due finaliste di Coppa Italia. Quattro delle prossime sei edizioni, ha deciso l’assemblea, sono state assegnate all’Arabia Saudita.

Le prossime due edizioni, ha spiegato l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, si svolgeranno in Arabia. Ci sarà quindi uno stop di due anni nel quale il torneo potrà disputarsi in altre sedi. Quindi si tornerà nel paese del Golfo per altri due anni. Ma l’applicazione del format non è definitivo e potrà, ha spiegato, “essere rimesso in discussione di anno in anno, in virtù di quello che è l’impegno e il carico del calendario delle squadre di vertice”, che terrà conto dell’avvio della nuova Champions League e del nuovo Mondiale per club. Nel format è stata anche inserita un’amichevole, da disputarsi sempre all’estero. Riguardo le cifre, il contratto vale 23 milioni di euro, in caso di ritorno alla finale secca sarà di 12 milioni.

