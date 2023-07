Impatto straordinario del fenomeno argentino sul campionato americano

Lionel Messi ha il calcio americano già ai suoi piedi. Nella sua prima da titolare con l’Inter Miami, il numero 10 argentino, ha messo a segno una doppietta e regalato un assist. La compagine della Florida si è imposta così per 4-0 sugli Atlanta United in Leagues Cup. I gol della Pulce sono arrivati nei primi 22 minuti di gioco. L’impatto di Messi negli Stati Uniti è stato straordinario considerando la punizione vincente al 94° nel match del suo esordio contro il club messicano Cruz Azul.

Busquets 🤝 Messi

Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023