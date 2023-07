L'Italia supera le avversarie nei minuti finali

L’Italia femminile di Calcio supera nei minuti finali l’Argentina per 1-0 nella gara d’esordio del Mondiale 2023, in svolgimento in Nuova Zelanda e Australia, All’Eden Park di Auckland la squadra del ct Bertolini nel primo tempo pecca di cinismo sotto porta (annullate due reti per fuorigioco) e fatica nella ripresa a costruire gioco, a causa di una manovra troppo lenta e una difesa argentina attenta nonostante metta sempre sotto pressione le avversarie.

All’83’ il ct inserisce la veterana Girelli che dopo neanche 4′ firma il gol vittoria con un colpo di testa. L’attaccante della Juventus è la prima giocatrice azzurra ad andare in gol in due mondiali consecutivi. Nei minuti di recupero decisiva la parata di Durante su un calcio di punizione. L’Itaia è in testa al girone G insieme alla Svezia che ieri ha superato il Sudafrica 1-0.

