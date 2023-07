La Federcalcio: "La squadra e lo staff di Football Ferns sono stati temporaneamente evacuati dal Pullman Hotel"

La nazionale femminile neozelandese di calcio, impegnata nella Coppa del Mondo 2023 che si disputa in Nuova Zelanda e Australia, è stata costretta a lasciare i proprio hotel, ad Auckland, per un incendio. Le giocatrici sono scese in strada prendendo la scala antiincendio.

Quattro persone sono state curate per inalazione di fumo, ma non è chiaro se tra loro ci siano giocatrici. “New Zealand Football può confermare che la squadra e lo staff di Football Ferns sono stati temporaneamente evacuati dal Pullman Hotel, la loro base logistica per la Coppa del Mondo femminile, a causa di un incendio”, ha dichiarato la Federcalcio neozelandese in una dichiarazione all’Herald.

