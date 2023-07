“Hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare” è il messaggio della Curva Nord

“Fino ad oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare”: è questo il messaggio degli ultras dell’Inter che attende Juan Cuadrado al suo arrivo alla sede del Coni in via Piranesi, dove verrà oggi per l’idoneità sportiva. Un gruppo di tifosi intorno alle 12 ha recapitato il messaggio sotto forma di uno striscione lungo 20 metri, firmato Curva nord. L’acquisto del giocatore colombiano da parte dell’Inter dopo una lunga militanza nella Juventus era già stato contestato in settimana da una parte dei tifosi, che lunedì si erano presentati davanti alla sede della squadra in viale della Liberazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata