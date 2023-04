Un turno di stop anche al portiere dell'Inter Samir Handanovic

Il centrocampista della Juventus, Juan Cuadrado è stato squalificato pre tre turni dal giudice sportivo in seguito agli episodi dopo l’arroventato finale della semifinale di Coppa Italia fra Juventus e Inter. Cuadrado, già diffidato, salterà tre turni “perché al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto (atto, quest’ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura federale); veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra”, si legge nelle motivazioni del giudice sportivo”.

Un turno di stop al portiere dell’Inter Samir Handanovic e all’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku per la “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo”. Per Cuadrado e Handanovic anche una ammenda di 10 mila euro.

