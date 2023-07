Il 36enne argentino ha firmato con la squadra della Mls un contratto fino al 2025

Leo Messi è stato ufficialmente presentato dall’Inter Miami, la sua nuova squadra. Ad accoglierlo, migliaia di tifosi. Il 36enne argentino ha firmato con la squadra della Mls un contratto fino al 2025. La presentazione, alla quale ha preso parte il presidente del club, David Beckham, è slittata di circa un’ora a causa della pioggia. “Voglio ringraziarvi, tutti voi, a nome della mia famiglia, per l’affetto che mi avete dato”, ha commentato il sette volte Pallone d’Oro. “Diamo il benvenuto a Miami per uno dei più grandi giocatori che abbia mai giocato a questo gioco”, ha detto Beckham. Il primo allenamento ufficiale di Messi con la squadra, aperto ai giornalisti, è fissato per martedì. Venerdì l’esordio, nella sfida di Coppa di Lega contro il Cruz Azul.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata