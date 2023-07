Il campione del Mondo argentino verrà pagato tra i 50 e 60 milioni di dollari l'anno

Spettacolo di luci e colori sotto un acquazzone al DRV PNK Stadium di Fort Fort Lauderdale in Florida dove Lione Messi è stato presentato come nuovo giocatore dell’Inter Miami. Ad accogliere la star del calcio mondiale il comproprietario e presidente della franchigia, David Beckham, altro ex fenomeno del calcio mondiale. Tutto esaurito nell’impianto per dare il primo saluto al campione del mondo. Messi si legherà all’Inter Miami, una delle peggiori squadre al momento della Mls, per 2 anni e mezzo e verrà pagato tra i 50 e 60 milioni di dollari l’anno.

