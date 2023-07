Il centrocampista è tornato in Italia dopo la firma con il Newcastle. Sulla sua nuova squadra: "Le prime impressioni sono positive"

Torna a parlare del suo addio al Milan Sandro Tonali, che è tornato in Italia dopo aver firmato in Inghilterra il suo trasferimento al Newcastle. “Difficile lasciare il Milan? La scelta più difficile della mia carriera ma era una cosa che andava fatta adesso e l’abbiamo fatta. Il Milan mi ha accolto come un figlio e non me lo dimenticherò per tutta la vita. Li ringrazierò per sempre, voglio bene a tutti quelli che hanno lavorato con me e ai miei ex compagni. Guarderò sempre il Milan e sarò sempre un loro tifoso, se lo meritano. È stata una scelta che ho dovuto fare e l’ho fatta nel momento giusto”, ha spiegato il centrocampista, che sulla sua nuova squadra ha detto: “Le prime impressioni sono positive, ho conosciuto e incontrato la gente che mi ha voluto a tutti i costi e che non vede l’ora di lavorare con me”.

“Maldini un riferimento importantissimo”

“Maldini? Per me è stato un riferimento importantissimo. Soprattutto il primo anno mi ha aiutato tantissimo e mi ha preso in braccio. Poi quest’anno si sono divise le strade ma era e resterà sempre di grande aiuto per tutti i giocatori. Io lo ringrazierò sempre”, ha detto ancora l’ex rossonero. “Sapeva benissimo che erano due cose diverse giocare e fare il dirigente. Ci faceva stare sereni anche quando è andato via. Non ho fatto questa scelta per questo motivo”.

“Leao mi ha detto che mi augura il meglio”

Tonali si è poi soffermato sui suoi ex compagni di squadra: “Ho parlato con Leao prima della notizia, è normale che non se lo aspettasse questa cosa ma da persona intelligente ha capito e mi ha detto che mi augura il meglio. Resteremo in contatto per sempre. È stata un’estate lunga, la decisione non arriva solo dopo questa stagione ma dopo le tre che sono stato al Milan. È stato un cammino bellissimo per me, spero di poter tornare un giorno a Milano e vedere i miei tifosi sorridere”.

