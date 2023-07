Per il centrocampista contratto con i Magpies fino al 2028

È ufficiale il passaggio di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle a titolo definitivo. Lo comunicano entrambi i club. Il club rossonero “ringrazia il centrocampista per i tre anni splendidi vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”. L’ex giocatore del Brescia, reduce dall’esperienza all’Europeo Under 21, ha firmato un contratto con i Magpies fino al 2028.

Our new midfielder. 🤩🇮🇹 pic.twitter.com/gxX5qMrT0c — Newcastle United FC (@NUFC) July 3, 2023

Tonali: “Grande opportunità per la mia carriera”

“Per prima cosa voglio ringraziare il Newcastle perché mi sta dando una grande opportunità per la mia carriera. Voglio ripagare la fiducia sul campo dando il massimo, come ho sempre fatto. Sono entusiasta di giocare al St. James Park, non vedo l’ora di sentire il calore dei tifosi”. Sono queste le prime parole di Sandro Tonali da giocatore del Newcastle rilasciate al sito ufficiale del club. “È un talento eccezionale e ha la mentalità, la fisicità e le caratteristiche tecniche per essere perfetto per noi – ha sottolineato il tecnico dei Magpies Eddie Howe – A 23 anni Sandro ha già una importante esperienza da protagonista in Champions League e in uno dei principali campionati d’Europa, oltre a rappresentare la Nazionale del suo paese. Ma ha anche l’opportunità e il potenziale per crescere ed evolversi con noi. Sono entusiasta di averlo potuto inserire nella nostra squadra in vista dell’entusiasmante stagione che ci attende”.

Il saluto al Milan: “Spero sia un arrivederci”

Il centrocampista ha anche affidato a Instagram il suo saluto ai rossoneri, che inizia con queste parole: “Oggi mi ritrovo qui con un mix di emozioni nel cuore. Come sapete, ho deciso di intraprendere una nuova avventura e una nuova sfida”. “Inizio con un ringraziamento alla società che mi ha accolto e dato la possibilità di far parte di questo club straordinario, che per me é e resterà sempre casa mia. Ringrazio chi ha fatto sì che io indossassi i colori della squadra del mio cuore e chi ha gestito con disponibilità e condivisione la situazione nelle ultime settimane. Ho imparato tanto in questi tre anni e ho trovato una famiglia calcistica tra società, compagni e staff tecnico, che mi ha sostenuto e guidato nel mio percorso. È grazie a voi se sono potuto migliorare come calciatore e come uomo – ha scritto il centrocampista – Capisco che questo addio possa suscitare emozioni contrastanti ed è normale che ci siano quando si lascia un pezzo, grande, di cuore, ma è importante ricordare che nel calcio, così come nella vita, i cambiamenti a volte sono motivo di crescita per tutti”. Tonali ha poi voluto ringraziare “la mia gente: voi che, come me, portate nel cuore i colori rossoneri. Non dimenticherò mai i cori della Sud, il 19esimo Scudetto, tutti i momenti meravigliosi condivisi insieme e l’amore per il nostro Milan”. Infine “auguro a tutti voi, società e tifosi, il meglio per il futuro e sono sicuro che farete ancora grandi cose insieme. Un caloroso abbraccio, con la speranza che non sia un addio, ma un arrivederci – conclude il centrocampista della nazionale italiana – Forza Milan. Sandro”.

