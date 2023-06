Migliaia di tifosi in attesa di vedere il grande match sui maxischermi

“Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, Internazionale devi vincere“. Il canto risuona ovunque intorno allo stadio San Siro di Milano tra le migliaia di tifosi in attesa di entrare per assistere alla finale di Champions League sul maxischermo. La partita vedrà l’Inter sfidare il Manchester City di Pep Guardiola, dato per favorito dai pronostici. Ma questo non scoraggia i tifosi, di tutte le età e provenienti anche da fuori città per seguire la squadra: “Comunque vada è andata benissimo, fin qui ci siamo arrivati, gli altri non ce l’hanno fatta. Poi magari ce la facciamo”, dice Massimo, che è qui col figlio. E c’è chi ha già comprato la maglietta commemorativa, o porta già con sé una coppa gonfiabile: “Non vogliamo gufare” dice un gruppo di ragazze ridendo, “È scaramanzia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata