Folla di tifosi nell'East End per celebrare il successo contro la Fiorentina

Serata di festa giovedì nell’East End di Londra dove i tifosi del West Ham hanno celebrato il trionfo della loro squadra nella Conference League. Mercoledì a Praga gli undici di Moyes hanno battuto per 2-1 la Fiorentina. Per il West Ham si tratta del secondo titolo europeo in assoluto a 58 anni dal primo.

