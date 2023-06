Il fuoriclasse portoghese posta su Twitter una faccina perplessa. Fan scossi dall'esonero dei dirigenti

Molte le reazioni nel mondo Milan alla notizia, arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno, del possibile addio ai rossoneri del direttore dell’area tecnica Paolo Maldini e del direttore sportivo Riccardo Massara. A esprimere perplessità è stato sui social innanzitutto il fuoriclasse portoghese Rafael Leao, arrivato al Milan proprio nella gestione Maldini, che su Twitter ha commentato le indiscrezioni postando l’emoji di una faccia perplessa.

🤔 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) June 5, 2023

Le opinioni dei tifosi

Da parte dei fan rossoneri, sono invece piovuti sui social i ringraziamenti ai due dirigenti. “Grazie Paolo Maldini e Ricky Massara per lo scudetto più bello di sempre”, ha scritto un utente. “Semplicemente grazie per averci ridato il nostro Milan”, è un altro commento. Ma non sono mancate nemmeno le critiche, anche aspre, alla proprietà. “L’addio forzato di Maldini e Massara é uno strappo troppo forte, tardivo e incomprensibile. Per quanto mi riguarda sto valutando di non rinnovare l’abbonamento. Questo salto nel vuoto di una dirigenza che non ha chiarito che direzione intende percorrere mi lascia basito”, si legge in un post, mentre un altro sostenitore si dice “scosso dalla decisione di Cardinale di “esonerare” Maldini e Massara che hanno riportato il #Milan sul tetto d’Italia e in semifinale di Champions League. Impaziente di conoscere i piani della Società. Meritiamo un Milan competitivo in Italia e in Europa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata