La proprietà avrebbe comunicato l'esonero ai due dirigenti. Sotto la loro gestione i rossoneri hanno vinto lo scudetto del 2021-22

Manca solo l’ufficialità, ma sarebbe vicinissimo l’addio al Milan di Paolo Maldini e Riccardo Massara. I due, rispettivamente responsabile dell’area tecnica e direttore sportivo dei rossoneri, hanno incontrato la proprietà lunedì in un hotel milanese, e in quell’occasione sarebbe stata comunicata loro la decisione dell’esonero. Entrambi i dirigenti sono legati al Milan con un contratto in scadenza a fine 2024.

Quattro anni insieme in rossonero

Maldini e Massara sono stati responsabili del mercato del Milan per quattro stagioni, dall’agosto 2019 fino a oggi. Sotto la loro gestione, i rossoneri hanno posto le basi della vittoria dello scudetto nella stagione 2021-22 con gli acquisti di Theo Hernandez, Rafael Leao, Mike Maignan, oltre al ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Ma quest’anno, dopo il mancato bis e l’eliminazione in semifinale di Champions League contro l’Inter, Maldini aveva chiesto maggiori sforzi economici alla società: “Dobbiamo investire per poter competere con le grandi squadre“, aveva dichiarato, prima di aggiungere: “Non siamo ancora strutturati per competere nelle due competizioni. I nostri proprietari lo sanno benissimo”.

La nuova squadra mercato

Anche in mancanza dell’ufficialità, si moltiplicano le voci su chi sarà a guidare il mercato estivo del Milan. La proprietà di Redbird potrebbe essere orientata a non rimpiazzare i due dirigenti con figure esterne, dando più poteri a figure interne come l’ad Giorgio Furlani e il capo scouting Geoffrey Moncada. Ma potrebbe collaborare sempre più con la società anche Billy Beane, lo storico dirigente che con i suoi Oakland Athletics ha rivoluzionato il baseball con l’approccio basato sulle statistiche di ‘Moneyball’, da cui è stato tratto il bestseller di Michael Lewis e il film ‘L’arte di vincere’ con protagonista Brad Pitt.

