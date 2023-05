Nessuna penalizzazione in classifica

Il tribunale federale nazionale della Figc ha dato l’ok al patteggiamento nel secondo filone di processo sportivo nei confronti della Juventus, per la cosiddetta ‘manovra stipendi’. Al club bianconero sarà dunque applicata un’ammenda di 718.240 euro e nessuna penalizzazione in classifica.

Udienza anticipata

Il processo era stato inizialmente fissato al 15 giugno, ma l’udienza è stata anticipata proprio a causa della possibilità di patteggiamento.

