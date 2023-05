Undicesimo titolo in fila per i Bavaresi, che conquistano il campionato vincendo contro il Colonia all'89esimo. Psicodramma per i gialloneri, che buttano via il vantaggio pareggiando contro il Mainz

Finale incredibile della Bundesliga 2023 con il Bayern Monaco che si laurea campione di Germania per l’11esima stagione in fila al termine di un pomeriggio ad altissima tensione e con il Borussia Dortmund che letteralmente getta alle ortiche un’occasione d’oro per spezzare l’egemonia dei bavaresi. I gialloneri avanti in classifica prima dell’ultima giornata pareggiano incredibilmente in casa per 2-2 contro un Mainz ormai tranquillo: ospiti in gol nel primo tempo con Hanche-Olsen e Oniswo, tre le due reti Haller sbaglia un rigore per il Borussia. Nella ripresa inutili i gol di Guerreiro al 69′ e di Sule al 96′ per il Borussia. Contemporaneamente, infatti, il Bayern Monaco si impone per 2-1 in casa del Colonia al termine di un’altra partita vibrante: la squadra di Tuchel passa all’8′ con Coman, poi all’81’ il pareggio del Colonia di Ljubicic su rigore regala momentaneamente il titolo di nuovo al Borussia, ma all’89’ è Musiala appena entrato a regalare la vittoria al Bayern e soprattutto il titolo della Bundesliga.

