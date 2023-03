Lo ha comunicato il club tedesco. Il tecnico ex RB Lipsia paga i non eccellenti risultati in campionato

Il Bayern Monaco ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore Julian Nagelsmann e l’arrivo al suo posto dell’ex tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel. La decisione dell’esonero di Nagelsmann è stata presa dal Ceo, Oliver Kahn e dal responsabile del settore sportivo Hasan Salihamidžic in consultazione con il presidente del club Herbert Hainer, fa sapere il club bavarese. Insieme a Nagelsmann, lasciano il Bayern anche i vice allenatori Dino Toppmöller, Benjamin Glück e Xaver Zembrod. Tuchel, che ha conquistato la Champions League 2021 con i Blues, ha firmato un contratto che lo legherà al club bavarese fino al 30 giugno 2025. Il nuovo allenatore lunedì prossimo supervisionerà per la prima volta l’allenamento della squadra.

Nagelsmann sulla panchina del Bayern ha vinto un campionato tedesco e due Supercoppe di Germania.

Der FC Bayern hat Trainer Julian Nagelsmann freigestellt. Zu dieser Entscheidung kamen der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidžić in Abstimmung mit Präsident Herbert Hainer. Nachfolger von Nagelsmann wird Thomas Tuchel. 🔗 https://t.co/NKpG6rjGLr — FC Bayern München (@FCBayern) March 24, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata