La replica: "Per noi nessun trattamento di favore"

“Cari amici, il presidente Ignazio La Russa ha lavorato intensamente per ottenere le migliori condizioni“: inizia così la lettera che il presidente del Senato, noto tifoso interista, avrebbe inviato ai soci dell’Inter Club Parlamento in vista della finale di Champions League che i nerazzurri giocheranno il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City. La missiva ha fatto il giro sulle chat dei tifosi ed è finita su alcuni organi di stampa, tra cui Repubblica: il prezzo per il volo, si legge, è di 1.090 euro, il biglietto per lo stadio di 180. Sono subito nate le polemiche, in particolare tra i fan nerazzurri che non sono riusciti ad accaparrarsi l’ambito tagliando, offerto invece a queste condizioni ai 190 membri dell’Inter Club Parlamento.

La replica dell’Inter Club Parlamento: “Nessun trattamento di favore”

Per questo motivo, l’Inter Club Parlamento ha deciso di diramare una nota di puntualizzazione. “In merito a qualche notizia circolata riferita alla finale di Champions League di Istanbul, si precisa che l’Inter Club Parlamento non ha nessun trattamento di favore in merito ai biglietti per la partita che avranno il costo ufficiale ed infatti saranno pagati direttamente alla Uefa. Il club, che sin dall’inizio della legislatura è coordinato dal vicepresidente Alessandro Colucci considerato l’impegno istituzionale di presidente del Senato del presidente del club La Russa, sta esclusivamente verificando le richieste degli iscritti per poi, al pari di tutti gli altri club d’Italia, valutare l’effettiva fattibilità”, si legge. “L’Inter Club Parlamento è composto da parlamentari ed in numero assai maggiore da dipendenti ed ex dipendenti. Il costo del volo ‘alle migliori condizioni possibili’ è riferito ad un’agenzia di viaggi e non certamente all’Inter, che non è stata coinvolta in alcun modo, tenuto conto che la partenza da Roma e non da Milano comporta un costo minore della tratta. Sapendo di aver fatto completa chiarezza ci concentriamo sin d’ora sul grido: Forza Inter!“, conclude la nota.

