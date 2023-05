Presenti il presidente Maurizio Stirpe e mister Fabio Grosso con tutta la squadra

“Giornata particolare quella vissuta in Regione Lazio. Il Frosinone calcio, fresco di promozione in Serie A, è stato infatti premiato dal presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma insieme al Presidente Francesco Rocca. Presente oltre al Presidente Maurizio Stirpe anche il mister Fabio Grosso con tutta la squadra. “È una giornata importante – ha detto Aurigemma – premiamo una eccellenza del calcio laziale. Una promozione che premia un territorio per anni abbandonato e su cui la Regione Lazio sta facendo la sua parte”. “Complimenti ai giocatori, alla società è bellissimo avere tre squadre laziali in serie A. È la locomotiva Lazio, non c’è solo la Lombardia. Da parte nostra oggi vogliamo dimostrare il nostro orgoglio per questo risultato“, ha aggiunto il presidente Rocca.

