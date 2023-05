I ciociari riabbracciano la massima serie dopo quattro anni

Il Frosinone giocherà nella prossima stagione in Serie A. La formazione di Fabio Grosso si è assicurata la promozione matematica battendo 3-1 la Reggina nell’incontro valido per la 35a giornata del torneo cadetto. Un obiettivo centrato con tre turni di anticipo. Il Frosinone riabbraccia la massima serie dopo quattro anni. Allo ‘Stirpe’ padroni di casa avanti al 31′ con Borrelli, al 42′ il raddoppio di Insigne che trasforma il rigore causato da Cionek, espulso nell’occasione. Nella ripresa nonostante l’inferiorità numerica gli uomini di Filippo Inzaghi accorciano le distanze con Hernani (51′), al 57′ Caso firma il terzo gol dei ciociari, che salgono a quota 71 in classifica. Reggina ferma a quota 46.

