I tifosi nerazzurri su Instagram: "È un bravo ragazzo ma ha cantato cori che sono andati un po’ oltre il normale sfottò"

La Curva Nord dell’Inter ha espresso la propria posizione in merito alla vicenda che riguarda Federico Dimarco, attraverso un video sul proprio profilo Instagram. “Dimarco è un bravissimo ragazzo, è un nostro beniamino e lo amiamo alla follia perché è cresciuto nel nostro settore giovanile ed ha un peso specifico diverso rispetto agli altri calciatori. Quello che è successo in questi giorni è un qualcosa un po’ spiacevole. C’è stato un errore alla base che ha commesso Federico, che è un ragazzo di cuore e ha vissuto la vittoria di pancia. Ha voluto esternare con leggerezza la sua felicità, come ha detto, cantando dei cori che sono andati un po’ oltre il normale sfottò tra Inter e Milan” le parole dei rappresentanti del tifo nerazzurro.

