A San Siro alle 21 il ritorno della semifinale: si parte dal 2-0 per i nerazzurri

Gli ultimi 90 minuti per decidere chi, tra Inter e Milan, andrà in finale di Champions League. Questa sera alle 21 lo stadio di San Siro si accenderà per il ritorno del derby europeo, con i nerazzurri che partono dal 2-0 dell’andata. Il Milan, alla ricerca di una vera e propria impresa, ritroverà la sua stella Rafael Leao, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Mentre il mister dell’Inter, Simone Inzaghi, vede il traguardo alla portata e carica i suoi per quella che ha definito “una delle partite più importanti nella storia del club”. Domani Manchester City-Real Madrid: all’andata finì 1-1.

Record di incassi a San Siro

Per il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan sarà record di incassi. Lo stadio sarà sold-out con ricavi nerazzurri intorno ai 12 milioni di euro, uno e mezzo in più rispetto a quanto incassato dal club rossonero all’andata. I cancelli di San Siro apriranno alle 18, tre ore prima del calcio d’inizio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata