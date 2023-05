L'allenatore dell'Inter in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Milan

La giornata che precede il derby di Champions League vive sulle parole dei protagonisti. “Ci vorrà una testa fredda e un cuore caldo, è l’unica strada per interpretare nel migliore dei modi partite come quella di domani” ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Milan.

“Sappiamo che abbiamo un meritato vantaggio ma al tempo stesso sappiamo che non dovremo gestire ma fare una partita da Inter, coprendo il campo nel migliore dei modi” le parole di Inzaghi. “Domani è una delle partite più importanti della storia ultracentenaria dell’Inter”, ha aggiunto l’allenatore piacentino.

“Correa dovrebbe farcela, Lautaro in un ottimo momento”

Con il Sassuolo “è stato Correa a chiedere il cambio, speriamo non sia niente di grave, le sensazioni sono buone ma valuteremo nell’allenamento di oggi per vedere se sarà disponibile domani sera. Dovrebbe farcela, ma non ho questa certezza” sottolinea Inzaghi. “Lautaro Martinez è in un ottimo momento, si sta alternando come tutti i nostri attaccanti nel migliore dei modi”, ha aggiunto l’allenatore dell’Inter.

“Non so se Lukaku può fare tre gare a settimana”

“Lukaku ha lavorato tantissimo, è arrivato in questo ultimo mese nel migliore dei modi. Sappiamo che dopo un periodo di inattività così lunga non so se può gestire tre partite a settimana e darci quanto ci ha dato in due partite fondamentali come sono state quelle con Roma e Sassuolo” dice il tecnico nerazzurro.

“Qualificazione dipende solo da noi, non avere braccino”

“Se abbiamo la sensazione che dipende solo da noi? Assolutamente sì, sappiamo di essere in un ottimo momento e siamo pronti per una partita di questa importanza. Ci siamo già passati con una squadra fortissima come il Benfica, non è il derby ma è la stessa situazione dell’andata” prosegue Simone Inzaghi. “Il ‘braccino’ non deve venire, ho in rosa giocatori importanti, abbiamo giocato 4-5 finale in questi mesi, abbiamo campioni d’Europa e del mondo – ha aggiunto – Ho la fortuna di avere a disposizione giocatori importanti che sanno il valore della partita“.

“Arbitro francese contro Milan? Non c’è nessun problema”

“Difficilmente parlo degli altri, a volte non ci riesco. All’andata c’è stato un episodio che andava valutato in un altro modo, mi riferisco al fallo di Krunic su Bastoni. Ma non c’è nessun problema così come non è un problema la designazione di un arbitro francese con quattro giocatori francesi nella rosa del Milan. Me l’hanno fatto notare alcuni amici ma abbiamo massima fiducia“.

