Cercano di attraversare illegalmente il Rio Grande, con le nuove politiche americane saranno ridotti gli ingressi non regolari

Messico in lutto per la morte a 93 anni di Antonio Carbajal, leggendario portiere da record. È stato il primo calciatore a partecipare a cinque edizioni dei Campionati del mondo. Carbajal si trovava in ospedale a Leon poi è stato dimesso ed è deceduto a casa. Conosciuto come ‘La Tota’, Carbajal è stato il portiere del Messico dal 1950 al 1966. Tre altri giocatori messicani hanno preso parte a cinque mondiali, Rafa Marquez, Andres Guardado e Guillermo Ochoa. Altri giocatori che hanno raggiunto questo traguardo sono Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lothar Mattahus e Gianluigi Buffon.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata