Il sindaco di Bergamo su Twitter dopo il match tra Atalanta e Juventus

“Cori contro Stankovic a Roma, contro Lukaku a Torino, contro Vlahovic a Milano e Bergamo. Non sono insulti qualsiasi, è razzismo ed è ora di darci un taglio. Io poi non sopporto di vedere la mia città sui giornali per figuracce come quella di ieri. Bergamo è altro e merita altro”. Così su Twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, sui cori offensivi rivolti all’attaccante della Juventus ieri a Bergamo.

Cori contro Stankovic a Roma, contro Lukaku a Torino, contro Vlahovic a Milano e Bergamo. Non sono insulti qualsiasi, è razzismo ed è ora di darci un taglio.

Io poi non sopporto di vedere la mia città sui giornali per figuracce come quella di ieri. Bergamo è altro e merita altro — Giorgio Gori (@giorgio_gori) May 8, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata