Infortunio per Rafael Leão, uscito dal campo in avvio di gara. Pioli: "Speriamo non sia niente di grave"

Il Milan si impone per 2-0 sulla Lazio nell’anticipo della 34/a giornata di Serie A. I gol al 18′ di Ismaël Bennacer, al 30′ di Theo Hernandez. Non ci sono buone notizie invece per Rafael Leão: l’attaccante rossonero è uscito dal campo in avvio di gara per un infortunio all’inguine.

Pioli su Leão: “Speriamo non sia niente di grave”

L’allenatore Stefano Pioli incrocia le dita e spera di recuperare calciatore portoghese per il derby di Champions League in programma mercoledì 10 maggio. “Se Leão non fosse stato al 100% prima della partita non l’avrei mai schierato. Rafa stava benissimo e sono cose che possono succedere. Speriamo non sia niente di grave e che possa giocare mercoledì con l’Inter“, ha detto il tecnico rossonero in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Lazio a San Siro.

La classifica

La classifica nel frattempo cambia. I rossoneri al momento salgono in quarta posizione con 61 punti. I Biancocelesti, invece, rimangono secondi con 64 punti, in attesa che giochi la Juventus.

