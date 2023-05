Biglietti esauriti per il derby di semifinale

Cresce l’attesa a Milano per il doppio derby tra Milan e Inter valido per le semifinali di Champions League. Secondo quanto apprende LaPresse a più di una settimana dalla gara di andata di mercoledì 10 maggio, con i rossoneri padroni di casa, lo stadio di San Siro è già sold-out. Saranno pertanto più di 72mila gli spettatori che affolleranno gli spalti del Meazza, che si prevede una bolgia incandescente. Facile prevedere che lo stesso avverrà per la partita di ritorno di martedì 16 maggio, quando sarà l’Inter a fare gli onori di casa. Al momento non filtrano dati sull’incasso, che si prevede però da record visto anche il costo dei singoli tagliandi. Sarà questo il terzo derby di Champions tra Inter e Milan, dopo quelli del 2003 (sempre in semifinale) e dei 2005 (nei quarti) quando a prevalere furono sempre i rossoneri allenati all’epoca da Carlo Ancelotti.

