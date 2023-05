Dall'invasione di campo al fischio finale ai fuochi d'artificio, passando per il saluto di Spalletti ai tifosi partenopei

Il Napoli è campione d’Italia per la terza volta nella sua storia a 33 anni di distanza dall’ultimo tricolore. Grazie al pari per 1-1 sul campo dell’Udinese gli azzurri hanno vinto matematicamente il titolo. Riviviamo le immagini della notte friulana partendo dall’invasione di campo dei tifosi al fischio finale fino ai fuochi d’artificio all’esterno della Dacia Arena, passando per il saluto del mister Spalletti che ha ringraziato i supporters napoletani giunti a Udine con un caloroso applauso.

