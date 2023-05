Non c'è bagno di folla: molti giocatori lasciano lo scalo con mezzi propri

Il bus del calcio Napoli ha lasciato l’aeroporto militare di Grazzanise circondato dall’entusiasmo dei tifosi. In centinaia si erano radunati davanti ai cancelli per salutare la squadra al rientro da Udine, ma molti giocatori sono andati via da Grazzanise con mezzi propri, taxi o minivan, senza quindi incontrare i supporters azzurri. Il bus è giunto poi a Castel Volturno, dove si trova la sede del centro sportivo della SSC Napoli.

