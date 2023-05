Ufficiali le designazioni per gli anticipi della 34esima giornata. A Guida Cremonese-Spezia

Sono stati resi noti gli arbitri degli anticipi della 34esima giornata del campionato di Serie A 2022/23 in programma sabato 6 maggio. Antonio Rapuano dirigerà Milan-Lazio (ore 15), per Roma-Inter (18) designato Fabio Maresca di Napoli, per Cremonese-Spezia (20.45), Marco Guida.

