I tifosi impazziscono per la vittoria dello scudetto

(LaPresse) Tifosi pazzi di gioia in città al fischio finale di Udinese-Napoli. I tifosi che hanno seguito il match in tv esplodono quando lo scudetto diventa realtà, in uno dei quartieri popolari, il Rione Sanità, cuore del tifo azzurro.

