I partenopei pareggiano 1-1 con l'Udinese e sono campioni d'Italia

Il Napoli ha vinto lo scudetto grazie al pareggio 1-1 con l’Udinese alla Dacia Arena nel match valido per la 33esima giornata di serie A. Dopo il vantaggio dei friulani con Lovric al 13′ il gol di Osimhen al 52’per i partenopei che così si aggiudicano il terzo titolo della loro storia. E in città esplode la gioia dei tifosi, quelli assiepati al Maradona per seguire la gara sui maxischermi e in tutti i quartieri, invasi dai supporter azzurri.

“Ho lavorato tanti anni per vincere tutto questo, adesso me lo godo. E ora festeggiamo insieme al nostro pubblico nel nostro stadio”, ha detto Osimhen ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dello scudetto. “Eravamo gli underdog, nessuno credeva in noi – ha evidenziato – E’ una delle più grandi soddisfazioni che abbia vissuto. Quando c’è stata la svolta? La vittoria di Roma (1-0, ndr) è quella che ci ha fatto capire che potevamo giocarcela, adesso non vedo l’ora di andare dai tifosi e godermela”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata