Udinese Partita confermata per giovedì alle 20.45

Lo stadio Diego Armando Maradona sarà aperto al pubblico giovedì sera per Udinese-Napoli. E’ quanto emerso dalla riunione in prefettura. Nell’impianto saranno allestiti ulteriori maxi-schermi per trasmettere il match, in programma alle 20.45 a Udine, che potrebbe sancire la vittoria dello scudetto da parte della squadra di Spalletti. Sarà chiesto un prezzo simbolico di 5 euro per ogni settore e il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza. Il piano sicurezza e trasporti in città ricalcherà quello già approntato per la partita casalinga del Napoli domenica scorsa contro la Salernitana.

