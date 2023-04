Al gol di Olivera al 62', replica Dia all'84'. Secondo match point giovedì a Udine

Il Napoli non va oltre l’1-1 in casa contro la Salernitana nella 32/a giornata di Serie A e deve rimandare la festa per il terzo Scudetto. Al gol di Olivera al 62′, replica Dia all’84’. Il Napoli avrà un secondo match-ball giovedì sera in casa dell’Udinese, nella 33/a giornata.

Spalletti: “Dispiace non aver regalato gioia”

“Dispiace moltissimo non aver dato la felicità a un pubblico meraviglioso come quello di oggi, ma lo si percepisce da tempo che queste partite sono per noi le più difficili. Poi se trovi una Salernitana stimolata, ben allenata, che si è chiusa a riccio e con l’ingenuità sul gol preso”. Sono le parole dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, che non tradiscono la delusione per aver rimandato la festa scudetto. “Se per caso dovessimo vincere per me sarà un piacere vedere gioire questa gente, per far materializzare il loro sogno. Dovevamo fare un gol per in più per loro, ma è solo tutto rimandato per allungare i festeggiamenti. Perchè sono convinto che quei due punti li faremo”, ha aggiunto. “Credo che lo Scudetto del Napoli farà piacere a tutti, tranne forse a quelli contro e che sono un po’ cattivelli”, ha proseguito. “C’è solo un modo per non ricevere le critiche, è non farlo. Ma per me non è un problema, si fa quello che si deve fare per arrivare primi. Quando capitano le partite come oggi bisogna andare a giocare più palle dietro la loro difesa, ma l’abbiamo fatto solo nel secondo tempo. In questo momento non siamo brillanti e con squadre così chiuse facciamo difficoltà“, ha spiegato Spalletti.

Deflusso regolare dallo stadio Maradona

È regolare, al momento, il deflusso dei tifosi che da stamani hanno affollato le strade del quartiere Fuorigrotta, a Napoli, dove si trova lo stadio Diego Armando Maradona. ‘Colonna sonora’ per le strade della città, il suono delle trombette e delle vuvuzela. In tutta la città è ancora in vigore il dispositivo di maxi area pedonale predisposto nei giorni scorsi. Si sono registrati solo alcuni momenti di tensione nel piazzale antistante lo stadio, quando alcuni tifosi hanno cercato di avvicinarsi ai cancelli probabilmente per entrare nella struttura. Le forze dell’ordine, in tenuta antisommossa, sono intervenute per allontanare i tifosi dagli ingressi.

Tenta di forzare tornello Curva A: arrestato 29enne

Poco prima della partita un giovane di 29 anni ha tentato di forzare i tornelli della curva A per tentare di intrufolarsi allo Stadio Diego Armando Maradona, senza biglietto. Il 29enne è stato bloccato dai carabinieri e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I carabinieri che sono intervenuti sono stati medicati a seguito di lievi contusioni riportate, refertate in 5 giorni di prognosi per entrambi.

Sousa: “Salernitana ha letto bene la partita”

“Sapevamo che il Napoli è una squadra fortissima, con grandi individualità. Lo sapevamo, ma abbiamo letto bene la partita capendo bene il momento in cui attaccare. Sapevamo che pressando subito dall’inizio loro potevano andare in porta più facilmente, per questo ci siamo abbassati. Alla fine sono felice, abbiamo preso un buon risultato“. Così Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha commentato a Dazn il risultato della sua squadra, che va a punti per la nona volta consecutiva. “La pressione c’è sempre, io sono molto passionale e sono felicissimo per un gol straordinario. Dia ha fatto un lavoro incredibile, una partita difficile per lui perchè abbiamo avuto poco il pallone”, ha aggiunto il tecnico portoghese. “Manca ancora tanto, dobbiamo mantenere alta l’intensità e non perdere troppi palloni in costruzione. Però stiamo facendo un lavoro straordinario, i ragazzi continuano e crederci. I risultati poi ti danno convinzione e la possibilità di giocare un calcio che mi piace, mantenendo noi il possesso palla”, ha detto ancora Sousa. “Siamo sulla strada giusta”, ha sottolineato ancora il tecnico portoghese.

