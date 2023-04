Palomba in vista del match scudetto : "Piena collaborazione di tutte le istituzioni"

(LaPresse) “C’è stata piena collaborazione di tutte le istituzioni. Abbiamo cercato di curare ogni aspetto, ovviamente affinché sia un biglietto da visita per Napoli, contiamo molto che siano i napoletani ad aiutarci”. Lo ha detto Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza convocato nella sede dell’Ufficio di Governo in vista dei festeggiamenti per lo scudetto della squadra partenopea.

