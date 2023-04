Per l'ufficialità si attende un comunicato della Lega Serie A

La sfida Napoli-Salernitana, inizialmente programmata per sabato, sarà spostata a domenica. Lo apprende LaPresse. Per l’ufficialità si attende un comunicato della Lega Serie A.

Il weekend del 32° turno può essere decisivo per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, che potrà festeggiare il titolo in caso di vittoria nel derby campano e di mancato successo della Lazio contro l’Inter a San Siro nel match in programma sempre domenica alle 12.30.

Poco dopo la conferma: “È stato stabilito, a livello centrale, da parte del Casms, il differimento della partita nella giornata di domenica. L’orario lo deciderà la Lega, dovrebbe essere alle 15, ma attendiamo l’ufficialità”. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine della riunione, nella sede di Governo a Napoli, del Comitato per l’ordine e la sicurezza, in vista della partita Napoli-Salernitana che potrebbe consegnare ai partenopei il terzo scudetto. “Si era valutato, anche in previsione del periodo particolarmente complesso, di adottare questa decisione perché saranno giornate convulse – ha affermato – e l’eventuale mantenimento della gara, nella giornata di sabato, avrebbe determinato altri servizi di ordine”.

