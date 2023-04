Il presidente del club partenopeo in vista del match scudetto

(LaPresse) “Questa è una città che ama molto festeggiare, però bisogna festeggiare in totale sicurezza”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa al termine del vertice che si è svolto in Prefettura in cui è stato stabilito lo spostamento da sabato a domenica del match con la Salernitana che potrebbe regalare lo scudetto ai campani. “Mi fa molto piacere vedere come questa città sia diventata estremamente matura e cosciente del successo che sta riscuotendo in tutto il mondo – ha aggiunto – Oltre che nel calcio come città”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata