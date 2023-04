Possibile spostamento del match in vista della festa Scudetto. Claudio Palomba: " Valutazioni di ordine pubblico"

La partita di Serie A tra Napoli e Salernitana allo stadio Maradona, in programma sabato 29 aprile alle 15, potrebbe slittare. È la richiesta del Comune del capoluogo campano presentata alla Lega e alla Federcalcio. Lo chiede per motivi di ordine pubblico e per far si che la possibile festa Scudetto possa iniziare allo stadio. Tutto ovviamente è legato al match tra Lazio e Inter, previsto domenica 30 aprile alle 12.30. Ma il calendario a incastro non consente molti cambiamenti anche perché Udinese-Napoli, anticipo della 33a giornata, è in programma martedì 2 maggio e occorre giocare a distanza di almeno 72 ore. “È la Lega che determina eventuali spostamenti di partite. Dobbiamo valutare. C’è una concomitanza di eventi su Napoli nel fine settimana. Si faranno delle valutazioni di ordine pubblico”, ha fatto sapere Claudio Palomba, prefetto della città partenopea.

