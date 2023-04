Gli azzurri potrebbero diventare campioni d'Italia già nel prossimo turno

A Napoli fervono i preparativi per la festa scudetto: gli azzurri di Spalletti potrebbero diventare campioni d’Italia già nel prossimo turno di campionato, se vincono contro la Salernitana e la Lazio non batte l’Inter. I Quartieri Spagnoli, in pieno centro storico, sono addobbati in ogni angolo con i colori della squadra e le immagini degli eroi che sono sempre più vicini a regalare il terzo scudetto alla città.

