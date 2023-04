Migliaia di tifosi hanno accolto la squadra a Capodichino dopo la trasferta di Torino. La squadra di Spalletti a un passo dal tricolore

Manca ancora la certezza matematica ma la festa scudetto a Napoli è già iniziata. Alle 2.40 il pullman del Napoli è uscito dall’aeroporto di Capodichino dove è arrivato dopo la trasferta vittoriosa di Torino (0-1 allo Stadium contro la Juventus). Ad accoglierlo migliaia di tifosi azzurri in delirio tra cori, fumogeni e bandiere. Al bus sono serviti diversi minuti per fare appena pochi metri attraversando una marea azzurra. Da sopra il pullman sono sbucati Osimhen e Kvaratskhelia con il nigeriano che in diretta su Instagram ha postato la festa dei tifosi con il pullman scortato da decine di motorini.

“Questo Napoli è più forte di quello di Maradona? Il calcio era diverso, non si possono fare paragoni. Va glorificata la squadra di Maradona, era piena di campioni, ma va fatto un monumento anche a questo Napoli. Non partiva favorito a inizio anno, è stato allenato benissimo, Spalletti ha trovato soluzioni difficili da immaginare come Lobotka davanti alla difesa. Poi la grande stagione di Osimhen, gli arrivi di Kvara e Kim. Un capolavoro frutto del lavoro di tutti, ognuno ha messo un mattone. Bisogna fare gli applausi a questo Napoli, per come vince e come gioca, vince la partita perché le domina. Ma Maradona è unico, come Maradona non c’è nessuno e non ci sarà mai più”. Così Zbigniew Boniek, ex attaccante di Roma e Juventus, ospite di radio Anch’io Sport su Rai Radio.