I rossoneri in formazione rimaneggiata in vista della Champions non vanno oltre il pari

Il Milan pareggia al ‘Dal’Ara’ contro il Bologna per 1-1 nella gara valida per la 30ma giornata di serie A. Rete lampo di Sansone al 1′ e pareggio di Pobega al 40′. I rossoneri salgono a 53 punti e raggiungono momentaneamente la Roma al terzo posto mentre il Bologna a quota 44 appaia la Juventus al settimo posto.

