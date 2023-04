Dopo le tensioni in campo, l'episodio fuori dal Bernabeu

Alta tensione in Real Madrid-Villarreal, gara della Liga vinta 3-2 ieri sera dal Sottomarino Giallo. Federico Valverde, come riporta la stampa spagnola, nel parcheggio del ‘Bernabeu’ si è avvicinato ad Alex Baena e lo ha preso a pugni in faccia mentre stava per salire sul pullman della sua squadra. Il litigio tra i due risale alla sfida di Coppa del Re tre i blancos e il Villarreal, quando Baena avrebbe detto all’uruguaiano “piangi ora che tuo figlio non nasce”, in merito alle difficoltà di gravidanza della moglie del centrocampista del Real. Durante l’incontro di ieri il giocatore del Villarreal avrebbe pronunciato una frase simile, scatenando la reazione furiosa nel post partita di Valverde. Resta da capire adesso se Baena o il suo club denunceranno l’aggressione.

