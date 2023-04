La squadra di Pioli sale a 52 punti e per il momento mantiene la terza posizione in attesa della Roma

Il Milan viene fermato dall’Empoli sullo 0-0 a San Siro nella gara valida per la 29ma giornata di serie A. I rossoneri salgono a 52 punti mantenendo la momentanea terza posizione in classifica in attesa della Roma che giocherà in casa del Torino sabato alle 18.30. L’Empoli, invece, si porta a 32 punti, al 14° posto, a due lunghezze dal Monza.

