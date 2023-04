Punto prezioso in chiave salvezza per i liguri, che si allontanano dal terzultimo posto

La Fiorentina manca la decima vittoria consecutiva e al Franchi viene fermata dallo Spezia sull’1-1 nella gara valida per la 29a giornata di serie A. Un risultato che soddisfa i liguri che su un campo difficile portano a casa un punto prezioso in chiave salvezza che li tiene ancora a debita distanza dal terzultimo posto. I viola invece dopo cinque vittorie di fila in campionato rallentano la rincorsa per un posto in Europa. La squadra di Italiano va in vantaggio al 25′ grazie a un autorete di Wisniewski ma riesce a gestire per pochi minuti il vantaggio. I liguri infatti trovano subito il pareggio con Nzola al 32′ e gestiscono il match con ordine. Diverse le occasioni da entrambi i fronti. Nel finale una chance a testa per il sorpasso: prima Jovic calcia fuori sull’uscita di Dragowski, poi Shomurodov si divora il vantaggio davanti al portiere Terracciano. La Fiorentina per larghi tratti del match ha fatto la partita ma può recriminare per la scarsa precisione sotto porta. Viola che salgono a 41 punti mentre lo Spezia si porta a 26.

