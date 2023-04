La delibera del giudice sportivo dopo gli eventi del derby del 19 marzo. Sanzione sospesa per un anno

Curva Nord della Lazio chiusa per un turno ma con sanzione sospesa per un anno in via condizionale. È l’ultima delibera del giudice sportivo dopo i cori antisemiti pronunciati dai tifosi biancocelesti nel derby del 19 marzo. In particolare, è stato stabilito “l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori” ma disposta anche “la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28, comma 7, CGS con l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”.

“Cori beceri e offensivi”

Nella motivazione si legge che “nel corso della gara, sono stati intonati cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei confronti dei sostenitori della Soc. Roma” e che “i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, nel corso della gara, ‘la Curva Nord tifoseria Lazio (100%)’ intonava i cori suddetti”. Sono dunque emersi, “in base a quanto sopra riportato”, “comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28, comma 4, CGS, ai fini della punibilità degli stessi”. Manifestazioni discriminatorie, insomma, di “obiettiva gravità” secondo il giudice sportivo, “avuto riguardo a durata, ripetitività, dimensione e percezione”.

Sono state tuttavia applicate le attenuanti e in particolare la sospensione condizionale della sanzione perché il giudice sportivo ha valorizzato “la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell’ordine nell’attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni”.

Ottomila euro alla Roma per cori su Stankovic

Il giudice sportivo ha inoltre comminato un’ammenda di 8mila euro alla Roma “per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati in Curva Sud all’8°del secondo tempo intonato un coro nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria: sanzione attenuata perché il coro dopo l’intervento fattivo del proprio allenatore non si è ripetuto“.

Sempre per cori beceri, sanzionato l’Hellas Verona con una ammenda di 5 mila euro, mentre per la Cremonese sanzione di 4 mila euro per lancio di oggetti in campo, e 3 mila euro al Napoli per lancio di fumogeni durante Napoli-Milan.

