Intesa siglata dal Presidente della Federcalcio Gravina e dall'amministratore delegato dell'azienda di telecomunicazioni Pietro Labriola

Tim e Figc hanno rinnovato l’accordo di partnership che conferma Tim top partner delle Nazionali italiane di calcio. L’intesa è stata siglata oggi da Gabriele Gravina, presidente della Figc e da Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, nella sede della Figc a Roma. Presenti anche il Ct della nazionale maschile Roberto Mancini e la collega della nazionale femminile Milena Bertolini in collegamento dal Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove le Azzurre stanno preparando l’amichevole Italia – Colombia in programma a Roma l’11 aprile.

“Il rinnovo di questa partnership – afferma Pietro Labriola – è la conferma della forte attenzione che abbiamo per il mondo dello sport in tutte le sue forme e declinazioni. Il calcio da sempre unisce le persone ma per la sua importanza può essere anche diffusore dei valori a cui teniamo. Il 2023 si preannuncia importante per la Nazionale femminile e noi con la Federazione Italiana Giuoco Calcio siamo qui a sostenere che il talento va rappresentato in tutte le sue forme. Essere partner di tutte le Nazionali, con cui condividiamo i valori dello sport, del sociale e dell’inclusione, è motivo di grande orgoglio”

