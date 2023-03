Il sindaco meneghino: "Prendo atto, quello che serve è un progetto"

Dal Milan “confermano la volontà di procedere su La Maura. Prendo atto del loro interesse, quello che serve è un progetto”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine di un evento, dopo aver incontrato questa mattina a Palazzo Marino il proprietario del club rossonero, Jerry Cardinale, in merito al progetto del nuovo impianto. “Loro ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi una proposta di massima. Quello che io ho chiesto, siccome abbiamo una discussione aperta e formale sull’ipotesi dello stadio vicino a San Siro, se non intendono procedere lo devono formalmente confermare”, ha aggiunto Sala.

