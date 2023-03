Decisivo il successo in trasferta per 2-0 nella 33esima giornata

Il Catanzaro torna in Serie B dopo quasi 20 anni. Decisiva la vittoria in casa del Gelbison per 2-0, nella 33/a giornata del campionato di Serie C Girone C. Le reti di Iemmello al 18′ e Brignola al 93′. Con questa vittoria la compagine calabrese ha ora 86 punti in classifica, 16 in più del Crotone secondo e pertanto con cinque giornate ancora da disputare approda matematicamente nella prossima serie cadetta. L’ultimo campionato di Serie B del Catanzaro risale alla stagione 2005/2006, prima del fallimento.

