Toscani a segno con Cabral, Milenkovic e Castrovilli oltre all'autorete di Goutas

La Fiorentina fa poker in Turchia e conquista l’accesso ai quarti di finale di Conference League. Nella gara di ritorno la formazione di Italiano, dopo la vittoria all’andata per 1-0 al Franchi, ha superato in trasferta i turchi del Sivasspor per 4-1. Sotto di una rete con Yesilyurt al 35′ la Viola non si è disunita trovando la rete del pareggio nei minuti finali della prima frazione con Cabral, che ribadisce in rete un pallone rimbalzato sui suoi piedi in area. Nella ripresa Milenkovic al 62′ infila di testa su corner di Mandragora e porta la Fiorentina al raddoppio, poi a chiudere i conti ci pensa un’autorete di Goutas al 76′. Nel finale arriva la quarta rete con Castrovilli con un tiro dal limite che si infila sotto la traversa. E’ la centesima vittoria nella storia della Viola in Europa.

